Обзор Xiaomi Smart Band 10: юбилей удался?

Xiaomi отмечает юбилей своего культового фитнес-браслета выпуском Smart Band 10. Казалось бы, важная дата — время для громких апгрейдов и сюрпризов. Но на первый взгляд изменений не так много. Однако, как часто бывает, дьявол кроется в деталях — и именно они способны изменить впечатление от устройства.

Характеристики Xiaomi Smart Band 10

  • Модель: Xiaomi Smart Band 10 (M2459B1)
  • Габариты: 46.57×22.54×10.95 мм, вес — 15.95 г, длина ремешка — 135-210 мм
  • Экран: 1,72 дюймов, AMOLED, 212×520 пикселей, яркость 1500 нит
  • Датчики: акселерометр, гироскоп, электронный компас, оптический пульсоксиметр и пульсометр, датчик освещенности
  • Водонепроницаемость: 5 АТМ
  • Связь: Bluetooth 5.4
  • Аккумулятор: 233 мАч, до 21 дня работы
  • Время зарядки: около 1 часа
  • ОС: Android 8.0 или iOS 14.0 и выше
  • Приложение: Mi Fitness
  • Цена: 4 290 ₽

Экран довели до идеала

Обзор Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi Smart Band 10 хоть и юбилейный фитнес-браслет, но визуально почти не изменился: та же капсульная прямоугольная форма, легкий алюминиевый корпус (почти 16 грамм), пластиковая задняя панель с датчиками, силиконовый ремешок. Но некоторые изменения все-таки есть, и они точно порадуют любителей браслетов Xiaomi.

Самое заметное обновление — дисплей. Он стал ощутимо больше (1,72″ против 1,62″ у предшественника), ярче (до 1500 нит) и наконец-то получил симметричные рамки (по 2 мм) без раздражающего «подбородка». Вроде небольшое изменение, но фитнес-браслет благодаря этому заметно преобразился.

Обзор Xiaomi Smart Band 10

Читать с такого экрана стало проще. Да, он все еще узкий и длинный, что непривычно при переходе с прямоугольных дисплеев смарт-часов. Но для фитнеса, уведомлений и быстрых подсказок — вполне достаточно.

Картинка четкая, разрешение экрана составляет 212×520 точек, а плотность пикселей — 326 ppi. Яркости хватает с запасом, даже на солнце экран читается без проблем. В целом, дисплей стал лучше по всем параметрам, и это реально ощущается в повседневном использовании.

Обзор Xiaomi Smart Band 10

Что касается корпуса Smart Band 10, то у меня алюминиевая версия черного цвета. Смотрится аккуратно и не броско. Еще есть серебряный и розовый варианты из алюминия, а также белый из керамики. Если вы не ограничены по бюджету, то рекомендую присмотреться к фитнес-браслету с керамическим покрытием корпуса. Он смотрится «чище» и премиальнее.

Обзор Xiaomi Smart Band 10

Ремешки в Smart Band 10 не изменились, браслет поддерживает аксессуары Band 9. Поэтому если у вас потеет рука в стандартном силиконовом, то без труда можно будет найти тканевую или металлическую альтернативу на маркетплейсах.

В любом случае, Smart Band 10 абсолютно не выглядит как спортивный гаджет. Подобрав ремешок и циферблат под себя, браслет отлично смотрится как со спортивным костюмом, так и с деловой рубашкой и брюками. Единственное, что будет выдавать аксессуар — его форма.

Естественно, корпус по-прежнему водостойкий — можно мыться и плавать без страха, если не нырять глубоко. Smart Band 10 поддерживают множество водных видов спорта, но об этом позже.

Обзор Xiaomi Smart Band 10

Поставляется Xiaomi Smart Band 10 в обычной белой упаковке, на лицевой стороне которой изображено само устройство и его название, а также логотип компании. На гранях расположились основные фишки, а сзади — базовая информация об устройстве на нескольких языках. Внутри:

  • Фитнес-браслет с ремешком;
  • Зарядный кабель;
  • Документация.

Подключение и управление

Обзор Xiaomi Smart Band 10

Чтобы «подружить» Smart Band 10 со смартфоном, нужен Bluetooth и приложение Mi Fitness (Google Play и App Store). Поддерживаются устройства на Android 8.0, iOS 14 и новее. Я подключил браслет к своему iPhone с iOS 18 — все прошло гладко: синхронизация стабильная, уведомления приходят, связь не теряется.

На Android чуть больше гибкости. Например, можно отклонить входящий звонок прямо с браслета и сразу отправить короткий ответ. На iPhone такой функции нет, максимум, что можно сделать — сбросить вызов. Но и в целом ответить на сообщения нельзя, только прочитать. С вызовами та же история: принять не получится, только отклонить.

Обзор Xiaomi Smart Band 10

«Из коробки» Smart Band 10 работает на базе HyperOS 2. Сама система и интерфейс интуитивно понятные: экран включается по касанию, свайп вверх открывает уведомления, свайп вниз — меню. Влево и вправо листаются виджеты и вызывается панель управления. Если удерживать палец на циферблате или виджетах, то появится возможность добавить или изменить их.

Все основные данные собираются в Mi Fitness. На главной странице — шаги, калории, сон, пульс, уровень кислорода. Можно вручную добавить вес, настроить отслеживание цикла, сменить циферблат и многое другое.

Обзор Xiaomi Smart Band 10
Обзор Xiaomi Smart Band 10

А вот визуализация — отдельный респект. Вместо скучных цифр рядом с калориями появляются картинки еды: сожгли почти 800 ккал — это как две куриные ножки, 170 ккал — несколько печенек и т.п. Простая фишка, но интересная. Особенно актуально для тех, кто старается следить за КБЖУ. Но функции расчета потребленных калорий, к сожалению, нет, в отличие от аналогичного приложения HUAWEI. Нужно исправляться!

Что умеет Smart Band 10?

Обзор Xiaomi Smart Band 10

На борту Xiaomi Smart Band 10 привычный набор датчиков:

  • Акселерометр;
  • Гироскоп;
  • Электронный компас;
  • Оптический пульсоксиметр и пульсометр;
  • Датчик освещенности.
Обзор Xiaomi Smart Band 10

Фитнес-браслет отслеживает активность и базовые показатели здоровья: шаги, калории, пульс, кислород в крови, уровень стресса, а также сон. Ключевым нововведением стал 9-осевой датчик движения и более умные алгоритмы, которые, как утверждает производитель, предоставляют еще более точные данные.

Обзор Xiaomi Smart Band 10

Есть ряд стандартных функций. Например, можно включить фонарик, найти телефон, управлять музыкой и даже устройствами умного дома, если есть смартфон Xiaomi. Естественно, приходят уведомления, звонки (без возможности ответить), будильник и управление камерой.

Обзор Xiaomi Smart Band 10

Отдельно остановлюсь на уведомлениях. На iPhone может возникнуть ситуация, когда устройства синхронизированы, а уведомления из условного Telegram не приходят. В таком случае рекомендую выполнить ряд действий:

  1. В приложении Mi Fitness перейдите во вкладку «Устройство»;
  2. Выберите «Уведомления и вызовы» → «Уведомления приложений»;
  3. Отметьте нужные условия получения уведомлений и выберите приложения, которые смогут их отправлять.

Более 150 режимов для спорта

Обзор Xiaomi Smart Band 10

Smart Band 10 поддерживает более 150 режимов для спорта, которые разделены на группы:

  • Водные виды спорта (17 тренировок);
  • Тренировки на улице (10);
  • Тренировки (39);
  • Танцы (14);
  • Единоборства (12);
  • Спорт с мячом (26);
  • Зимние виды спорта (11);
  • Реакционный спорт (14);
  • Карточные/настольные игры (5);
  • Другое (3).

Из интересного и забавного можно выделить вышибалы, подъем по лестнице, сапсерфинг, настольные игры, качели, рыбалку и даже киберспорт. При этом браслет может автоматически распознавать самые популярные тренировки и предложить начать отслеживать их.

Обзор Xiaomi Smart Band 10
Обзор Xiaomi Smart Band 10

Во время занятий фитнес-браслет следит за ключевыми показателями, в частности тренировочной нагрузкой, которая делится на пять категорий в зависимости от пульса:

  • Легкая активность;
  • Сжигание жира;
  • Аэробная;
  • Анаэробная;
  • Максимальное потребление кислорода (МПК).

Кроме того, браслет Smart Band 10 научился отслеживать максимальное потребление кислорода и рекомендуемое время восстановления. Отличное обновление, которое точно зайдет тем, кто активно тренируется.

Обзор Xiaomi Smart Band 10

Одним из нововведений стал улучшенный режим плавания. Теперь Smart Band 10 измеряет пульс под водой в реальном времени. Помимо этого, используется искусственный интеллект, который распознает гребки за счет чего считает круги, а также отслеживает частоту сердцебиения. Кстати, экран под водой отключается, но прикосновения мокрыми пальцами работают.

Если бегать на улице, то браслет покажет не только шаги, пульс, сожженные калории, но и маршрут. Правда есть нюанс: в самом браслете нет GPS, так что для точного трекинга придется брать с собой смартфон. На iPhone приложение Mi Fitness придется не закрывать, так как синхронизация данных сразу же прекратится.

Обзор Xiaomi Smart Band 10

При необходимости сведения с браслета можно в реальном времени передавать по Bluetooth на другие устройства, например, беговую дорожку или велосипедный спидометр.

Здоровье превыше всего

Обзор Xiaomi Smart Band 10

Львиная доля возможностей Smart Band 10 заточена не только для тренировок, но и мониторинга здоровья. Предлагаю подробно не рассматривать каждую из функций, а остановиться на самом интересном и полезном.

Фитнес-браслет очень подробно отслеживает сон. Устройство дает балльную оценку и предоставляет подробный отчет по времени, физическому и психическому восстановлению, началу и регулярности, а также персональные рекомендации и решения, продуманные совместно с международными организациями. Кроме того, в приложении есть информация о фазах сна, его эффективности, среднем пульсе и частоте дыхания.

Обзор Xiaomi Smart Band 10

Интересной фишкой является возможность определить свое спящее животное. Для этого необходимо спать с Smart Band 10 в течение недели, чтобы браслет собрал данные. Согласно моему отчету, я — акула (они поздно засыпают и спят очень мало).

Если вас беспокоят проблемы со сном, то на основании сведений за последнее время фитнес-браслет может предложить 21-дневный план по оптимизации, который поможет создать стабильный и эффективный режим подготовки ко сну, чтобы лучше высыпаться и чувствовать себя в тонусе.

Еще одна функция, которая вызвала у меня интерес — мониторинг уровня стресса в течение всего дня. Как отмечает производитель, его оценка основана на вариабельности сердечного ритма (ВСР), времени между ударами сердца. ВСР увеличивается во время расслабляющей деятельности и уменьшается во время стресса. При этом измерение проходит во время неактивности.

Обзор Xiaomi Smart Band 10

О том, насколько правдивы измерения стресса я не могу сказать с уверенностью. Зная свои проблемы со здоровьем и умея самостоятельно распознавать сресс и тревожность, мне показались представляемые данные не совсем корректными. Параллельно используемый HUAWEI WATCH FIT 4 выдавал, на мой взгляд, куда более точные показатели уровня стресса.

Обзор Xiaomi Smart Band 10

Помимо этого, Smart Band 10 ведут:

  • Круглосуточный мониторинг частоты сердцебиения;
  • Круглосуточный мониторинг уровня кислорода в крови;
  • Отслеживание состояния женского здоровья.

Чтобы понять насколько точны показатели фитнес-браслета, я решил параллельно сравнивать их с WATCH FIT 4. И в целом оба устройства демонстрировали почти аналогичные пульс, уровень кислорода в крови, количество шагов, активные калории и т.д. Разница была скорее погрешностью — ±5%, а единственное расхождение было связно с оценкой стресса.

Про зарядку можно забыть

Обзор Xiaomi Smart Band 10

По части автономности к Smart Band 10 нет никаких претензий. Батарея здесь на 233 мАч, как и в прошлой модели. В повседневном использовании — с отслеживанием активности, уведомлениями, мониторингом сна и без функции Always-On Display — у меня браслет спокойно держался около двух недель.

При активации Always-On Display автономность браслета падала примерно вдвое — до 7-8 дней. Если же использовать Smart Band 10 по максимуму, то есть с ежедневным мониторингом и тренировками, уведомлениями и активным экраном, то устройство «сядет» примерно за 5-6 дней.

Но если вам нужен самый минимум, например, только время и шагомер, то можно отключить все ненужные функции, снизить яркость экрана и тогда фитнес-браслет «проживет» почти месяц.

Обзор Xiaomi Smart Band 10

Заряжается Smart Band 10 с помощью стандартного магнитного порта на задней стороне корпуса. С 1% до 100% он заряжается примерно за час — отличный показатель, учитывая автономность устройства.

Итого

Обзор Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi Smart Band 10 — это эволюционное, а не революционное обновление финтес-браслета. Но назвать его неудачным язык не повернется. Один увеличенный и заметно улучшенный AMOLED-дисплей без «подбородка», с высокой яркостью и симметричными рамками чего стоит. Плюс к этому HyperOS 2.0, прокаченные датчики, улучшенный функционал и высокая автономность.

Главное, что Smart Band 10 не пытается быть умными часами — и, пожалуй, в этом его плюс. Но как фитнес-браслет устройство уже почти достигло идеала. Остается лишь с интересом наблюдать, в каком направлении Xiaomi решит двигать линейку дальше.

Учитывая достаточно доступный ценник в 4 290 рублей, обновиться на Smart Band 10 стоит даже с прошлого поколения. Улучшения явно того стоят.

Плюсы

  • Увеличенный экран с высокой яркостью и симметричными рамками
  • Водонепроницаемость 5 ATM и улучшенный режим плавания
  • Поддержка более 150 видов спорта и мониторинг здоровья
  • 9-осевой датчик движения и более умные алгоритмы
  • Легкий и стильный корпус из металла
  • Интуитивно понятный интерфейс
  • Высокая автономность

Недостатки

  • Отсутствие GPS
  • Ограниченные функции на iPhone
  • Мониторинг стресса неточен (личное мнение)
  • Дизайн почти такой же, как у прошлых моделей
  • Нет подсчета потребленных калорий в приложении

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
