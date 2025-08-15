Обзор Xiaomi Smart Band 10: юбилей удался?

Xiaomi отмечает юбилей своего культового фитнес-браслета выпуском Smart Band 10. Казалось бы, важная дата — время для громких апгрейдов и сюрпризов. Но на первый взгляд изменений не так много. Однако, как часто бывает, дьявол кроется в деталях — и именно они способны изменить впечатление от устройства.

Характеристики Xiaomi Smart Band 10

Модель: Xiaomi Smart Band 10 (M2459B1)

Габариты: 46.57×22.54×10.95 мм, вес — 15.95 г, длина ремешка — 135-210 мм

Экран: 1,72 дюймов, AMOLED, 212×520 пикселей, яркость 1500 нит

Датчики: акселерометр, гироскоп, электронный компас, оптический пульсоксиметр и пульсометр, датчик освещенности

Водонепроницаемость: 5 АТМ

Связь: Bluetooth 5.4

Аккумулятор: 233 мАч, до 21 дня работы

Время зарядки: около 1 часа

ОС: Android 8.0 или iOS 14.0 и выше

Приложение: Mi Fitness

Цена: 4 290 ₽

Экран довели до идеала

Xiaomi Smart Band 10 хоть и юбилейный фитнес-браслет, но визуально почти не изменился: та же капсульная прямоугольная форма, легкий алюминиевый корпус (почти 16 грамм), пластиковая задняя панель с датчиками, силиконовый ремешок. Но некоторые изменения все-таки есть, и они точно порадуют любителей браслетов Xiaomi.

Самое заметное обновление — дисплей. Он стал ощутимо больше (1,72″ против 1,62″ у предшественника), ярче (до 1500 нит) и наконец-то получил симметричные рамки (по 2 мм) без раздражающего «подбородка». Вроде небольшое изменение, но фитнес-браслет благодаря этому заметно преобразился.

Читать с такого экрана стало проще. Да, он все еще узкий и длинный, что непривычно при переходе с прямоугольных дисплеев смарт-часов. Но для фитнеса, уведомлений и быстрых подсказок — вполне достаточно.

Картинка четкая, разрешение экрана составляет 212×520 точек, а плотность пикселей — 326 ppi. Яркости хватает с запасом, даже на солнце экран читается без проблем. В целом, дисплей стал лучше по всем параметрам, и это реально ощущается в повседневном использовании.

Что касается корпуса Smart Band 10, то у меня алюминиевая версия черного цвета. Смотрится аккуратно и не броско. Еще есть серебряный и розовый варианты из алюминия, а также белый из керамики. Если вы не ограничены по бюджету, то рекомендую присмотреться к фитнес-браслету с керамическим покрытием корпуса. Он смотрится «чище» и премиальнее.

Ремешки в Smart Band 10 не изменились, браслет поддерживает аксессуары Band 9. Поэтому если у вас потеет рука в стандартном силиконовом, то без труда можно будет найти тканевую или металлическую альтернативу на маркетплейсах.

В любом случае, Smart Band 10 абсолютно не выглядит как спортивный гаджет. Подобрав ремешок и циферблат под себя, браслет отлично смотрится как со спортивным костюмом, так и с деловой рубашкой и брюками. Единственное, что будет выдавать аксессуар — его форма.

Естественно, корпус по-прежнему водостойкий — можно мыться и плавать без страха, если не нырять глубоко. Smart Band 10 поддерживают множество водных видов спорта, но об этом позже.

Поставляется Xiaomi Smart Band 10 в обычной белой упаковке, на лицевой стороне которой изображено само устройство и его название, а также логотип компании. На гранях расположились основные фишки, а сзади — базовая информация об устройстве на нескольких языках. Внутри:

Фитнес-браслет с ремешком;

Зарядный кабель;

Документация.

Подключение и управление

Чтобы «подружить» Smart Band 10 со смартфоном, нужен Bluetooth и приложение Mi Fitness (Google Play и App Store). Поддерживаются устройства на Android 8.0, iOS 14 и новее. Я подключил браслет к своему iPhone с iOS 18 — все прошло гладко: синхронизация стабильная, уведомления приходят, связь не теряется.

На Android чуть больше гибкости. Например, можно отклонить входящий звонок прямо с браслета и сразу отправить короткий ответ. На iPhone такой функции нет, максимум, что можно сделать — сбросить вызов. Но и в целом ответить на сообщения нельзя, только прочитать. С вызовами та же история: принять не получится, только отклонить.

«Из коробки» Smart Band 10 работает на базе HyperOS 2. Сама система и интерфейс интуитивно понятные: экран включается по касанию, свайп вверх открывает уведомления, свайп вниз — меню. Влево и вправо листаются виджеты и вызывается панель управления. Если удерживать палец на циферблате или виджетах, то появится возможность добавить или изменить их.

Все основные данные собираются в Mi Fitness. На главной странице — шаги, калории, сон, пульс, уровень кислорода. Можно вручную добавить вес, настроить отслеживание цикла, сменить циферблат и многое другое.

А вот визуализация — отдельный респект. Вместо скучных цифр рядом с калориями появляются картинки еды: сожгли почти 800 ккал — это как две куриные ножки, 170 ккал — несколько печенек и т.п. Простая фишка, но интересная. Особенно актуально для тех, кто старается следить за КБЖУ. Но функции расчета потребленных калорий, к сожалению, нет, в отличие от аналогичного приложения HUAWEI. Нужно исправляться!

Что умеет Smart Band 10?

На борту Xiaomi Smart Band 10 привычный набор датчиков:

Акселерометр;

Гироскоп;

Электронный компас;

Оптический пульсоксиметр и пульсометр;

Датчик освещенности.

Фитнес-браслет отслеживает активность и базовые показатели здоровья: шаги, калории, пульс, кислород в крови, уровень стресса, а также сон. Ключевым нововведением стал 9-осевой датчик движения и более умные алгоритмы, которые, как утверждает производитель, предоставляют еще более точные данные.

Есть ряд стандартных функций. Например, можно включить фонарик, найти телефон, управлять музыкой и даже устройствами умного дома, если есть смартфон Xiaomi. Естественно, приходят уведомления, звонки (без возможности ответить), будильник и управление камерой.

Отдельно остановлюсь на уведомлениях. На iPhone может возникнуть ситуация, когда устройства синхронизированы, а уведомления из условного Telegram не приходят. В таком случае рекомендую выполнить ряд действий:

В приложении Mi Fitness перейдите во вкладку «Устройство»; Выберите «Уведомления и вызовы» → «Уведомления приложений»; Отметьте нужные условия получения уведомлений и выберите приложения, которые смогут их отправлять.

Более 150 режимов для спорта

Smart Band 10 поддерживает более 150 режимов для спорта, которые разделены на группы:

Водные виды спорта (17 тренировок);

Тренировки на улице (10);

Тренировки (39);

Танцы (14);

Единоборства (12);

Спорт с мячом (26);

Зимние виды спорта (11);

Реакционный спорт (14);

Карточные/настольные игры (5);

Другое (3).

Из интересного и забавного можно выделить вышибалы, подъем по лестнице, сапсерфинг, настольные игры, качели, рыбалку и даже киберспорт. При этом браслет может автоматически распознавать самые популярные тренировки и предложить начать отслеживать их.

Во время занятий фитнес-браслет следит за ключевыми показателями, в частности тренировочной нагрузкой, которая делится на пять категорий в зависимости от пульса:

Легкая активность;

Сжигание жира;

Аэробная;

Анаэробная;

Максимальное потребление кислорода (МПК).

Кроме того, браслет Smart Band 10 научился отслеживать максимальное потребление кислорода и рекомендуемое время восстановления. Отличное обновление, которое точно зайдет тем, кто активно тренируется.

Одним из нововведений стал улучшенный режим плавания. Теперь Smart Band 10 измеряет пульс под водой в реальном времени. Помимо этого, используется искусственный интеллект, который распознает гребки за счет чего считает круги, а также отслеживает частоту сердцебиения. Кстати, экран под водой отключается, но прикосновения мокрыми пальцами работают.

Если бегать на улице, то браслет покажет не только шаги, пульс, сожженные калории, но и маршрут. Правда есть нюанс: в самом браслете нет GPS, так что для точного трекинга придется брать с собой смартфон. На iPhone приложение Mi Fitness придется не закрывать, так как синхронизация данных сразу же прекратится.

При необходимости сведения с браслета можно в реальном времени передавать по Bluetooth на другие устройства, например, беговую дорожку или велосипедный спидометр.

Здоровье превыше всего

Львиная доля возможностей Smart Band 10 заточена не только для тренировок, но и мониторинга здоровья. Предлагаю подробно не рассматривать каждую из функций, а остановиться на самом интересном и полезном.

Фитнес-браслет очень подробно отслеживает сон. Устройство дает балльную оценку и предоставляет подробный отчет по времени, физическому и психическому восстановлению, началу и регулярности, а также персональные рекомендации и решения, продуманные совместно с международными организациями. Кроме того, в приложении есть информация о фазах сна, его эффективности, среднем пульсе и частоте дыхания.

Интересной фишкой является возможность определить свое спящее животное. Для этого необходимо спать с Smart Band 10 в течение недели, чтобы браслет собрал данные. Согласно моему отчету, я — акула (они поздно засыпают и спят очень мало).

Если вас беспокоят проблемы со сном, то на основании сведений за последнее время фитнес-браслет может предложить 21-дневный план по оптимизации, который поможет создать стабильный и эффективный режим подготовки ко сну, чтобы лучше высыпаться и чувствовать себя в тонусе.

Еще одна функция, которая вызвала у меня интерес — мониторинг уровня стресса в течение всего дня. Как отмечает производитель, его оценка основана на вариабельности сердечного ритма (ВСР), времени между ударами сердца. ВСР увеличивается во время расслабляющей деятельности и уменьшается во время стресса. При этом измерение проходит во время неактивности.

О том, насколько правдивы измерения стресса я не могу сказать с уверенностью. Зная свои проблемы со здоровьем и умея самостоятельно распознавать сресс и тревожность, мне показались представляемые данные не совсем корректными. Параллельно используемый HUAWEI WATCH FIT 4 выдавал, на мой взгляд, куда более точные показатели уровня стресса.

Помимо этого, Smart Band 10 ведут:

Круглосуточный мониторинг частоты сердцебиения;

Круглосуточный мониторинг уровня кислорода в крови;

Отслеживание состояния женского здоровья.

Чтобы понять насколько точны показатели фитнес-браслета, я решил параллельно сравнивать их с WATCH FIT 4. И в целом оба устройства демонстрировали почти аналогичные пульс, уровень кислорода в крови, количество шагов, активные калории и т.д. Разница была скорее погрешностью — ±5%, а единственное расхождение было связно с оценкой стресса.

Про зарядку можно забыть

По части автономности к Smart Band 10 нет никаких претензий. Батарея здесь на 233 мАч, как и в прошлой модели. В повседневном использовании — с отслеживанием активности, уведомлениями, мониторингом сна и без функции Always-On Display — у меня браслет спокойно держался около двух недель.

При активации Always-On Display автономность браслета падала примерно вдвое — до 7-8 дней. Если же использовать Smart Band 10 по максимуму, то есть с ежедневным мониторингом и тренировками, уведомлениями и активным экраном, то устройство «сядет» примерно за 5-6 дней.

Но если вам нужен самый минимум, например, только время и шагомер, то можно отключить все ненужные функции, снизить яркость экрана и тогда фитнес-браслет «проживет» почти месяц.

Заряжается Smart Band 10 с помощью стандартного магнитного порта на задней стороне корпуса. С 1% до 100% он заряжается примерно за час — отличный показатель, учитывая автономность устройства.

Итого

Xiaomi Smart Band 10 — это эволюционное, а не революционное обновление финтес-браслета. Но назвать его неудачным язык не повернется. Один увеличенный и заметно улучшенный AMOLED-дисплей без «подбородка», с высокой яркостью и симметричными рамками чего стоит. Плюс к этому HyperOS 2.0, прокаченные датчики, улучшенный функционал и высокая автономность.

Главное, что Smart Band 10 не пытается быть умными часами — и, пожалуй, в этом его плюс. Но как фитнес-браслет устройство уже почти достигло идеала. Остается лишь с интересом наблюдать, в каком направлении Xiaomi решит двигать линейку дальше.

Учитывая достаточно доступный ценник в 4 290 рублей, обновиться на Smart Band 10 стоит даже с прошлого поколения. Улучшения явно того стоят.