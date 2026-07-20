В России фиксируют сбои в работе App Store

Пользователи из России начали массово сообщать о проблемах с доступом к App Store. По их словам, магазин приложений у некоторых перестал открываться, а также возникли сложности со скачиванием и обновлением приложений.

Жалобы начали появляться на сайтах мониторинга сбоев и в социальных сетях. При этом проблема проявляется не у всех пользователей.

Пользователи отмечают, что при подключении через зарубежные сети доступ к App Store восстанавливается. Официальных комментариев Apple о причинах происходящего пока не поступало.

На данный момент количество жалоб остаётся сравнительно небольшим, поэтому говорить о масштабном сбое пока преждевременно. Вероятно, проблема затрагивает лишь часть пользователей и отдельных операторов связи.