Galaxy S27 Pro и S27 Ultra приписывают новую селфи-камеру

Samsung может заметно обновить фронтальную камеру в будущих флагманах. По данным GalaxyClub, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra получат 16-мегапиксельный селфи-модуль вместо 12 Мп, который используется в линейке с Galaxy S23.

Отдельно обсуждается возможный переход на квадратный сенсор, похожий по идее на Center Stage в iPhone. Такой формат позволяет автоматически менять кадрирование, удерживать человека в центре и удобнее снимать горизонтальные селфи и видеозвонки без поворота смартфона.

Источник уточняет, что нововведение может быть ограничено старшими моделями линейки. Базовые версии Galaxy S27 и S27 Plus, вероятно, сохранят текущую фронтальную камеру.

Официального подтверждения от Samsung пока нет, информация относится к ранним утечкам.