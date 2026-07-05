Galaxy S27 Pro и S27 Ultra приписывают новую селфи-камеру
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Galaxy S27 Pro и S27 Ultra приписывают новую селфи-камеру

Камеры наконец-то обновятся.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 22:22
Galaxy S27 Pro и S27 Ultra приписывают новую селфи-камеру

Samsung может заметно обновить фронтальную камеру в будущих флагманах. По данным GalaxyClub, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra получат 16-мегапиксельный селфи-модуль вместо 12 Мп, который используется в линейке с Galaxy S23.

Отдельно обсуждается возможный переход на квадратный сенсор, похожий по идее на Center Stage в iPhone. Такой формат позволяет автоматически менять кадрирование, удерживать человека в центре и удобнее снимать горизонтальные селфи и видеозвонки без поворота смартфона.

Источник уточняет, что нововведение может быть ограничено старшими моделями линейки. Базовые версии Galaxy S27 и S27 Plus, вероятно, сохранят текущую фронтальную камеру.

Официального подтверждения от Samsung пока нет, информация относится к ранним утечкам.

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