HUAWEI представила Pura 90s Pro и Pro Max с 5G и камерой на 200 Мп
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HUAWEI представила Pura 90s Pro и Pro Max с 5G и камерой на 200 Мп

Новые флагманы HUAWEI получили 5G, батареи на 6000 мАч и продвинутые камеры с перископическим зумом.
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Редакция The GEEK сегодня в 12:50
HUAWEI представила Pura 90s Pro и Pro Max с 5G и камерой на 200 Мп

На глобальной презентации в Куала-Лумпуре компания показала два флагманских смартфона с батареями на 6000 мАч, экранами LTPO OLED и продвинутыми камерами. Старший Pura 90s Pro Max получил 200-мегапиксельный перископический модуль, однако официальные сервисы Google на устройствах по-прежнему недоступны.

Модели ориентированы на международный рынок и отличаются от представленной ранее китайской серии буквой «s» в названии. Одним из главных изменений стала поддержка сетей пятого поколения. Ранее глобальные смартфоны HUAWEI в течение нескольких лет выходили только с 4G, хотя китайские версии уже работали в сетях 5G.

Поддержка 5G вернулась в глобальные смартфоны HUAWEI

Обе модели работают в сетях 5G и поддерживают большинство распространённых диапазонов, включая n1, n3, n7, n20, n28, n77, n78 и n79. У Pura 90s Pro Max также предусмотрена eSIM, доступность которой зависит от страны и оператора.

Для международного рынка смартфоны поставляются с оболочкой EMUI 16. Официальных сервисов Google и магазина Google Play по-прежнему нет. Приложения предлагается устанавливать через AppGallery и сторонние решения.

Название процессора в международных характеристиках HUAWEI не приводит. Китайские версии Pura 90 Pro и Pro Max работают на чипе Kirin 9030S, поэтому, вероятно, такая же платформа используется и в глобальных моделях.

Смартфоны получили 12 ГБ оперативной памяти и накопители на 256 или 512 ГБ. Карты памяти не поддерживаются.

Pura 90s Pro Max получил камеру на 200 Мп

Камера Pura 90s Pro Max состоит из четырёх модулей:

  • основной датчик на 50 Мп с оптической стабилизацией и физически изменяемой диафрагмой от f/1,4 до f/4,0;
  • сверхширокоугольная камера на 40 Мп с диафрагмой f/2,2;
  • перископический телефотомодуль на 200 Мп с диафрагмой f/2,6 и оптической стабилизацией;
  • датчик True-to-Colour Camera 2.0 для определения освещения и коррекции цветопередачи.

Телефотокамера построена на сенсоре формата 1/1,28 дюйма и обеспечивает четырёхкратное оптическое приближение. Эквивалентное фокусное расстояние составляет 96 мм, максимальный цифровой зум достигает 100 крат.

Полное разрешение 200 Мп доступно только при съёмке с четырёхкратным приближением. HUAWEI уточняет, что функция появится после установки программного обновления. Смартфон также способен записывать видео с увеличением до 20 крат, однако качество такой съёмки ещё предстоит проверить в реальных условиях.

Основная камера поддерживает десятиступенчатую регулировку диафрагмы. Подобная конструкция позволяет управлять количеством света и глубиной резкости без программной имитации.

Фронтальная камера получила разрешение 13 Мп, автофокус и возможность записи видео в 4K.

Pura 90s Pro получил перископ с режимом макро

У младшего Pura 90s Pro основной модуль также имеет разрешение 50 Мп, оптическую стабилизацию и изменяемую диафрагму от f/1,4 до f/4,0.

Вместо 200-мегапиксельной телефотокамеры установлен перископ на 50 Мп с диафрагмой f/2,1. Он обеспечивает четырёхкратное оптическое приближение и позволяет снимать объекты с расстояния около 5 см.

Разрешение сверхширокоугольной камеры уменьшено до 12,5 Мп. Дополнительный датчик True-to-Colour Camera 2.0 сохранился.

Экраны до 6,9 дюйма и защита IP69

Pura 90s Pro Max оснащён 6,9-дюймовым дисплеем LTPO OLED с разрешением 2880 × 1308 пикселей. Частота обновления автоматически меняется от 1 до 120 Гц, а частота опроса сенсорного слоя достигает 300 Гц.

Экран защищён антибликовым и устойчивым к царапинам стеклом Kunlun Glass. Размеры корпуса составляют 164 × 77,1 × 8,1 мм, масса около 230,5 г.

У Pura 90s Pro установлен более компактный 6,6-дюймовый экран с разрешением 2760 × 1256 пикселей. Смартфон весит примерно 213,5 г при толщине 8,2 мм.

Обе модели соответствуют стандартам IP68 и IP69. В лабораторных условиях аппараты выдерживают погружение в пресную воду на глубину до двух метров в течение 30 минут, а также воздействие горячих струй под давлением. Повреждения от жидкости при этом не покрываются гарантией.

Батарея на 6000 мАч и зарядка до 100 Вт

Смартфоны получили аккумуляторы ёмкостью 6000 мАч на большинстве рынков. В документации для Европейского союза указана номинальная ёмкость 5270 мАч.

Pura 90s Pro Max поддерживает проводную зарядку мощностью до 100 Вт и беспроводную до 80 Вт. У Pura 90s Pro показатели составляют 66 и 50 Вт соответственно.

Чем отличаются HUAWEI Pura 90s Pro и Pro Max

ХарактеристикаHUAWEI Pura 90s ProHUAWEI Pura 90s Pro Max
Экран6,6 дюйма, LTPO OLED, 2760 × 1256, 1–120 Гц6,9 дюйма, LTPO OLED, 2880 × 1308, 1–120 Гц
Основная камера50 Мп, f/1,4–f/4,0, OIS50 Мп, f/1,4–f/4,0, OIS
Телефотокамера50 Мп, f/2,1, OIS, зум 4×, макро от 5 см200 Мп, 1/1,28 дюйма, f/2,6, OIS, зум 4×
Сверхширокоугольная камера12,5 Мп, f/2,240 Мп, f/2,2
Фронтальная камера13 Мп, автофокус, видео 4K13 Мп, автофокус, видео 4K
Память12/256 или 12/512 ГБ12/256 или 12/512 ГБ
Батарея6000 мАч6000 мАч
Проводная зарядка66 Вт100 Вт
Беспроводная зарядка50 Вт80 Вт
ЗащитаIP68 и IP69IP68 и IP69
Размеры157,8 × 74,5 × 8,2 мм164 × 77,1 × 8,1 мм
Масса213,5 г230,5 г
СистемаEMUI 16EMUI 16

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и спутниковая навигация

В обеих моделях предусмотрены Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, инфракрасный передатчик и фирменная технология связи NearLink E2.0.

Навигационный модуль поддерживает двухдиапазонный GPS, многодиапазонные BeiDou и Galileo, а также ГЛОНАСС, QZSS и NavIC. Разъёма 3,5 мм нет, проводные наушники подключаются через USB Type-C.

Цены и сроки продаж

Первым рынком для серии стала Малайзия, где HUAWEI провела глобальную презентацию и собрала журналистов и блогеров из разных стран, включая Россию. До российских магазинов смартфоны могут добраться ближе к августу, а стартовая цена, по предварительным данным, составит около 80 тысяч рублей.

В Малайзии HUAWEI Pura 90s Pro Max предлагается от 4899 ринггитов, что соответствует примерно 95 тысячам рублей по текущему курсу. Стоимость Pura 90s Pro начинается с 3699 ринггитов, или примерно с 72 тысяч рублей.

Российские цены и точную дату начала продаж HUAWEI пока не объявила.

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