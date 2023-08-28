Устройства Apple могут подорожать из-за действий США

Все устройства Apple могут значительно подорожать из-за напряженных отношений Китая и США. Особенно из-за США, которые всячески пытаются сдерживать технологическое развитие азиатской страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечают журналисты издания, действия США могут вынудить крупные технологические компании переносить своё производство за пределы Китая. Само по себе разделение в цепочке поставок может негативно сказаться на конечной стоимости продаваемых товаров. Для справки, в настоящее время более 80% производства именно в Китае.

Ожидается, что производство в Китае не будет увеличиваться, а будет переноситься в Индию, Вьетнам, Таиланд и в те страны, где преобладает дешевая рабочая сила.

Стоит отметить, что инфраструктура в Индии и Вьетнаме менее развита, а также есть проблемы с водой и электроэнергией. Всё это может повлиять на увеличение сроков производства.