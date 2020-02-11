Умная колонка Mail.ru появилась на Avito до релиза

Mail.ru Group сообщил, что продажа колонок с голосовым помощником “Маруся” стартуют в первой половине 2020 года. Сейчас можно оформить ее предзаказ по цене 6990 рублей.

Для голосового помощника будет доступно отдельное приложение, так же “Маруся” будет интегрироваться во все сервисы Mail.ru Group.

На данный момент «Капсула» обладает более чем 60 навыками. “Маруся” расскажет последние новости, напомнит о важных делах, рассчитает время в пути до работы и поможет в других ежедневных вопросах. Есть информация о том, что с помощью колонки можно будет слушать музыку из плейлиста “ВКонтакте”, совершать онлайн-звонки и работать с пластиковыми RFID-картами.

Интересно, что в продажу умные колонки с голосовым помощником «Маруся» еще не поступили, однако уже появились объявления о продаже устройства на «Авито».

Ситуация прояснилась. Оказалось, что в начале января компания раздала сотрудникам около 500 колонок в стадии бета-тестирования. Те передарили новинки своим друзьям, а последние решили продать их. Фраза “дареное не дарят” в этой цепочке явно не сработала.

На «Авито» цена колонки варьируется от шести до девяти тысяч рублей.