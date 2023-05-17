Mail.ru запустила подписку Mail Space

Mail.ru представила новую подписку под названием Mail Space, которая объединяет все сервисы компании. Она предлагает расширенное пространство для писем и файлов, ускоренную загрузку, возможность обмениваться файлами до 100 ГБ и без рекламы.

В «Почте Mail.ru» пользователи могут освободить место одним нажатием в десктопной версии. Компания также пересмотрела свою тарифную сетку и снизила цены на наиболее востребованные пакеты. Например, годовая подписка на 256 ГБ стала дешевле на 46% по сравнению с прошлым годом, а подписка на 4 ТБ — на 50%. До 30 июня 2023 года действует дополнительная скидка до 75% на годовые подписки.

Теперь годовая подписка на 128 ГБ будет стоить 499 рублей, а на 512 ГБ — 999 рублей.