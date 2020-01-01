В работе сервиса Mail.ru произошел сбой

Мы постоянно сталкиваемся с проблемами работы некоторых сайтов. Вот и Mail.Ru испытал подобные неудобства. Сегодня утром многие пользователи попросту не смогли зайти не только на сам сайт, но и на свою почту. Причем функция восстановления пароля не работала. На это представитель Почты Mail.Ru А. Попов заявил, что «небольшой процент пользователей не смогли зайти на сайт или испытали с этим трудности. Сейчас оперативно решается эта проблема».

Согласно сервису мониторинга Dowdetector, в то время на сайт не смогли попасть 27%, в почту не смогли зайти 11%, а пожаловались на проблемы с доступом к почте – более 61%. Всего испытали проблемы чуть более 16 тыс. человек. Масса жалоб поступала из столицы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов.

Отметим, что чуть ранее, а если быть точнее – 24 января, подобные проблемы испытали те, кто решил немного поработать с сервисами Google. Тогда проблемы возникли с Gmail, YouTube и самой поисковой системой. Проблемы испытывали представители разных регионов, включая Европу, Северную и Южную Америки.