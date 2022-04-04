В Mail.ru появилась детская почта без рекламы и спама

Компания VK (ранее Mail.ru Group) представила детскую почту Mail.ru. В ней усилена защита, сделали специальное оформление для детей и нет никакой рекламы.

В «Детскую почту» могут попасть письмо только от проверенных и надежных адресатов. Пополнить «белый список» может только родитель. Остальные письма попадают в папку «На проверку» и только после одобрения появятся в «Детской почте».

Детский почтовый адрес ребёнка связан с аккаунтом взрослого, также через него осуществляется управление. Можно быстро переключаться между профилями и создавать правила, настраивать папки, фильтры и тому подобное.

Ребёнок может заходить в аккаунт из браузера с любого устройства и приложения со смартфона. Для входа придёт одноразовая смс, чтобы дети не забыли или не установили слишком простой пароль.

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