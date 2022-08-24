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Новости

Почта Mail.Ru терпит сбой

Пользователи почтового сервиса Mail.Ru жалуются на недоступность Почты. По их словам, при попытке открыть почтовый ящик выдаётся ошибка 500. Сколько пользователей затронула эта проблема пока неясно.

В компании заявили, что это  «временные трудности», уже ведется работа над решением проблемы. Однако причины таких трудностей пока не раскрываются. Также неизвестно, сколько времени потребуется на исправление. 

Ранее сообщалось, что проблемы возникли также у новой энциклопедии «Руниверсалис», которую запустили вчера. Она перестала работать почти сразу после запуска.

Обновлено 15:29: Представители Mail.ru рассказали The GEEK, что работа сервиса полностью восстановлена, все данные пользователей в безопасности и сохранности.

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Источник:
The GEEK
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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