Mail.ru выпустила собственную умную колонку

Компания Mail.ru открыла предзаказы на новую умную колонку «Капсула». Устройство должно стать прямым конкурентом для Яндекс.Станции с голосовым помощником Алиса.

У «Капсулы» голосовой помощник другой — Маруся. Колонка выполняет те же функции, которые умеют другие устройства из этого сегмента. Например, с помощью умной колонки от Mail.ru можно звонить, слушать аудиокниги, включать музыку, регулировать освещение в доме и использовать другие возможности системы умного дома. С покупкой колонки пользователи получают три месяца бесплатной подписки на музыку «ВКонтакте».

«Капсула» получила два динамика на 5 и 25 Вт и один низкочастотный 82-мм излучатель. В целом мощность колонки составляет 30 Вт. У неё есть поддержка Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и NFC. Новинка представлена в чёрном и белом цвете. Стоимость устройства — 6 990 рублей.

Умная колонка «Капсула» поступит в продажу в первом квартале этого года.