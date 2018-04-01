Mail.ru выпустила собственную умную колонку
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Новости

Mail.ru выпустила собственную умную колонку

Компания Mail.ru открыла предзаказы на новую умную колонку «Капсула». Устройство должно стать прямым конкурентом для Яндекс.Станции с голосовым помощником Алиса.

У «Капсулы» голосовой помощник другой — Маруся. Колонка выполняет те же функции, которые умеют другие устройства из этого сегмента. Например, с помощью умной колонки от Mail.ru можно звонить, слушать аудиокниги, включать музыку, регулировать освещение в доме и использовать другие возможности системы умного дома. С покупкой колонки пользователи получают три месяца бесплатной подписки на музыку «ВКонтакте».

Mail.ru

«Капсула» получила два динамика на 5 и 25 Вт и один низкочастотный 82-мм излучатель. В целом мощность колонки составляет 30 Вт. У неё есть поддержка Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и NFC. Новинка представлена в чёрном и белом цвете. Стоимость устройства — 6 990 рублей.

Mail.ru

Умная колонка «Капсула» поступит в продажу в первом квартале этого года.

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