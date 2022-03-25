Почту Mail.ru отключили от серверов Microsoft

Пользователи VK сообщили о сбоях в почтовом клиенте Mail.ru. В письмах перестали отображаться вложенные файлы.

Проблема возникла из-за компании Microsoft, которая отключила почту от своих серверов (а отключила она ее, потому что временно ушла с российского рынка). Об этом сообщили источники «Ведомостей».

Оказывается, сбои и жалобы начались еще с 17 марта. Однако, VK успокоили пользователей рассказав, что над решением этой задачи работают. Компания восстановит полноценную работу и привычную функциональность сервисов, нужно только подождать.

Подпишитесь на наш Telegram и ВКонтакте. Там много интересного!