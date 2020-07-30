Умные часы от Redmi готовы к выходу

Redmi уже довольно-таки популярны бренд, который мало кто ассоциирует с Xiaomi. Но вот беда, смартфоны смартфонами, но хочется чего-то еще. Еще в начале этого года генеральный директор бренда бросал какие-то намеки на возможность выхода первых умных часов от бренда, но на этом все и затихло. Но теперь в сети всплыли данные о том, что скорее всего новый гаджет уже готов и ждет своего времени для выхода на рынок.

Это стало известно после того, как большая часть китайских СМИ в один голос начали публиковать заметки о том, что все необходимые документы для сертификации нового продукта были получены. Кстати, выход часов должен состояться в самое ближайшее время. Напомним, что еще в январе был обнаружен некий девайс от Redmi с модельным номером HMSH01GE. Чуть позже появились версии, что это умные часы, однако подтвердить этот факт было невозможным.

Если говорить о самих часах и их функциональности, то по предположениям экспертов они мало чем будут отличаться от Xiaomi Mi Watch. Все те же умные функции с отслеживанием различных показателей здоровья пользователя. В эту же категорию можно отнести и различные спортивные режимы. Кроме того, часы будут работать на WearOS. Единственным отличием может стать ценник, которые создатели попытаются довести до минимума.