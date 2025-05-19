Infinix готовит к выходу ультратонкий смартфон — как Galaxy S25 Edge, но в 2 раза дешевле

Компания Infinix готовится представить свой новый смартфон Hot 60 Pro+, главной особенностью которого станет ультратонкий корпус — 5,95 мм. Это всего на 0,15 мм больше, чем у Samsung Galaxy S25 Edge (5,8 мм), который дебютировал на прошлой неделе.

По словам известного инсайдера Ice Universe, Infinix Hot 60 Pro+ поступил в массовое производство. Устройство будет позиционироваться как «самый тонкий смартфон с изогнутым экраном».

Китайские бренды давно известны своей способностью быстро адаптировать флагманские технологии и предлагать их по доступным ценам. Ожидается, что стоимость Hot 60 Pro+ составит менее $500. Для сравнения ценник Galaxy S25 Edge — от $1099.

Infinix Hot 60 Pro+ в сравнении с iPhone 14

Естественно, для достижения такой цены пришлось пойти на компромиссы. В отличие от Galaxy S25 Edge с его топовым железом, Hot 60 Pro+ получит средний по мощности процессор, менее продвинутый дисплей и, вероятно, скромные камеры.