Ультрадоступный Redmi A3 поступает в продажу в России от 6 990 рублей

Компания diHouse привезла в Россию новый доступный смартфон Redmi A3. Новинка обладает 6,71-дюймовым дисплеем с HD+ и частотой обновления до 90 Гц.

Redmi A3 / The GEEK Redmi A3 / The GEEK Redmi A3 / The GEEK

В качестве чипсета в Redmi A3 используется процессор MediaTek Helio G36 в паре с 3/4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ накопителя. Благодаря программной функции оперативную память можно расширить до 8 ГБ, а поддержка карт microSD позволяет расширить хранилище до 1 ТБ. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

Redmi A3 / The GEEK Redmi A3 / The GEEK Redmi A3 / The GEEK

Отдельное внимание в Redmi A3 уделено разблокировке устройства при помощи лица и по отпечатку пальца. Дактилоскопический сканер расположен на боку корпуса.

В России купить Redmi A3 можно в версии 3+64 ГБ за 6 990 рублей и конфигурация 4+128 ГБ по цене 8 990 рублей.ы