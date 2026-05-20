UGREEN выпустит в России ультратонкие зарядки Nexode Air и пауэрбанки MagFlow Air

Тренд на тонкость добрался и до зарядных устройств.
Редакция The GEEK сегодня в 14:00
UGREEN объявила о скором выходе в России сверхтонких зарядных устройств Nexode Air и магнитных пауэрбанков MagFlow Air. Особенностями устройства стало сочетание мощности и компактных габаритов.

Nexode Air 65W — флагманская компактное зарядное устройство мощностью 65 Вт. Одной из фишек новинки стали габариты, сопоставимые с кейсом наушников AirPods Pro. Заряжать адаптером можно как смартфоны и планшеты, так и ноутбуки. За безопасность отвечают интеллектуальная система, контролирующая температуру устройства в реальном времени, а также многоуровневая защита.

Nexode Air 65W Slim — еще более тонкое 65-Вт зарядное устройство со складной вилкой и поддержкой интеллектуального распределения питания.

Пауэрбанк MagFlow Air представлен в двух версиях: на 5000 и на 10000 мАч. Первая модель выполнена в формате тонкой карты толщиной 8,6 мм, а вторая оснащена встроенным кабелем и поддерживает двустороннюю быструю зарядку мощностью до 30 Вт по проводу.

Оба аккумулятора сертифицированы по стандарту Qi2 и поддерживают беспроводную зарядку до 15 Вт. Безопасность устройства обеспечивается технологией DymondCell на базе высокоплотных литий-ионных ячеек ATL и 13-уровневой системой защиты. Кроме того, пауэрбанки соответствуют международным авиационным стандартам и разрешены к перевозке в ручной клади.

Продажи новинок UGREEN стартуют в июле 2026 года по следующим ценам:

  • Nexode Air — от 2490 рублей;
  • MagFlow Air — от 4190 рублей.
