Nokia представила гибридный ноутбук Nokia PureBook Fold

Компания OFF Global представила ноутбук-трансформер Nokia PureBook Fold. Он обладает сенсорным дисплеем на 14,1-дюйма с разрешением 1920×1080 точек, яркостью 250 кд/м2 и частотой обновления экрана 60 Гц.

В качестве основной платформы используется 4-ядерный процессор Intel Pentium Silver N6000 работающий на частоте от 1,1 до 3,3 ГГц. За графику отвечает интегрированный контроллер Intel UHD Graphics.

Толщина Nokia PureBook Fold составляет 18,6 мм, а общий вес около 1,66 кг.

Из остального в ноутбуке доступно 8 ГБ ОЗУ типа LPDDR4x, встроенная память для хранения данных 128 ГБ с возможностью расширения при помощи microSD.

Для подключений есть два порта USB-C 3.2, один порт USB-A 3.0 и 3,5 мм выход для аудио. Также есть модули Wi-Fi 5, Bluetooth 5 и 1-мегапиксельная камера.

Стоимость ноутбука Nokia PureBook Fold и сроки выхода в продажу пока неизвестны.

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