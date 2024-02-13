Пользователи Samsung Galaxy S24 жалуются на зернистость дисплея и горизонтальные полосы

Вскоре после дебюта смартфонов серии Samsung Galaxy S24 владельцы новых смартфонов начали жаловаться на различные проблемы.

Одной из выявленных проблем, о которой активно сообщают пользователи на Reddit, стали зернистость экрана и горизонтальные полосы, заметные на сером или темном фоне в условиях низкой освещенности.

По утверждению владельцев, подобные дефекты отсутствовали на предыдущих моделях с более низким разрешением экрана. Один из покупателей Galaxy S24 отметил, что обнаружил аналогичную проблему даже на смартфонах, выставленных на витрине местного магазина Samsung. Некоторые пользователи воспользовались гарантийной заменой своих устройств.

Стоит отметить, что подобные проблемы нередки для новых телефонов. Например, Google Pixel 8 Pro также столкнулся с похожей проблемой сразу после своего выхода на рынок осенью прошлого года.