Ugreen выпустила зарядную станцию с MagSafe, Qi2 и аккумулятором на 20 000 мАч

Компания Ugreen представила новую зарядную станцию MagFlow 2-в-1 MagSafe с поддержкой стандарта Qi2 и встроенным аккумулятором ёмкостью 20 000 мАч.

MagFlow 2-в-1 позволяет одновременно заряжать два устройства. Для смартфона предусмотрена магнитная зарядка мощностью до 25 Вт, для наушников — до 5 Вт. Кроме того, устройство можно заряжать по кабелю через USB-C.

Встроенный аккумулятор на 20 000 мАч позволяет использовать устройство и как полноценный пауэрбанк. Через USB-C доступна зарядка мощностью до 65 Вт, через USB-A — до 10 Вт.

Одной из фишек устройства стала цифровая индикация, которая показывает уровень заряда и текущую мощность. Кроме того, гаджет оснащён системой защиты от перегрева, короткого замыкания и обнаружения посторонних предметов.

Стоимость Ugreen MagFlow 2-in-1 MagSafe в Европе — 140 евро (~12 700 рублей).