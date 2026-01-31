Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

Беспроводные повербанки долгое время оставались компромиссным решением. Удобство есть, а вот со скоростью зарядки приходилось мириться. MagSafe упростил крепление, но принципиально ситуацию не изменил — провод всё равно оставался быстрее и надёжнее.

С появлением стандарта Qi2 расстановка сил начала меняться. UGREEN MagFlow PB773 — магнитный повербанк с поддержкой Qi2 25 Вт, который обещает заметно сократить разрыв между беспроводной и проводной зарядкой. Ниже — разбор того, как устройство ведёт себя в реальных сценариях и есть ли смысл рассматривать Qi2 как практичную альтернативу кабелю.

Характеристики UGREEN MagFlow

Модель: UGREEN MagFlow (PB773)

Материал корпуса: пластик

Емкость аккумулятора: 10 000 мА·ч (номинальная) ~ 5 600 мА·ч доступная на выходе

Тип батареи: литий-полимерная батарея

Совместимость: iPhone c поддержкой MagSafe и Qi2, Apple Watch и AirPods

Стандарт беспроводной зарядки: Qi2 25W

Параметры выходной мощности: Максимальная мощность беспроводной зарядки: 25 Вт Максимальная мощность проводной зарядки: 30 Вт

Защита: технология управления температурой ThermalGuard, умное распределение питания, 13 степеней защиты

Дисплей: есть

Цена на момент обзора: от 5500 ₽

Комплектация

UGREEN MagFlow PB773 поставляется в фирменной белой коробке, на лицевой стороне которой указаны основные характеристики модели. Внутри:

Повербанк;

Кабель USB-C на USB-C;

Документация.

Набор минималистичный.

Внешний вид

UGREEN MagFlow PB773 выглядит сдержанно, но продуманно. Окантовка выполнена из пластика с имитацией металла, а верхняя часть корпуса покрыта мягким софт-тач материалом. Его приятно держать в руке, повербанк не скользит и почти не собирает отпечатки пальцев.

При этом стоит учитывать нюанс: со временем такое покрытие может собирать мелкие потёртости и царапины, особенно при активном использовании и ношении в рюкзаке или кармане вместе с другими вещами. Критичным это не выглядит, но полностью избежать следов эксплуатации не получится.

Аксессуар весит 255 граммов. Вес ощущается, но не критично: повербанк немного утяжеляет сумку или карман куртки, при этом рядом со смартфоном не выглядит громоздким. Обратная сторона такой компактности — ограниченная ёмкость, но к этому моменту мы ещё вернёмся чуть позже.

Цвет у модели один — нежно-голубой. Оттенок спокойный и универсальный, хорошо вписывается в повседневные сценарии. При этом кому-то наверняка будет не хватать более классических вариантов вроде чёрного или белого.

Одной из интересных особенностей стал небольшой экран на боковой грани. Он отображает уровень заряда и текущий режим работы. Дисплей яркий, хорошо читается даже при активном внешнем освещении. Да, он немного расходует энергию, но на практике это разумная плата за наглядность и удобство.

Отдельного упоминания заслуживает встроенный плоский ремешок-кабель с тканевой оплёткой. На первый взгляд — мелочь, но в использовании вещь действительно практичная. Кабель подходит как для зарядки устройств, так и для пополнения энергии самого повербанка, а заодно выполняет роль ремешка для переноски.

Магнитное крепление работает уверенно. Смартфон фиксируется плотно, его можно спокойно держать в руке или убрать в карман вместе с повербанком — ничего не отваливается. При этом сила магнита подобрана грамотно: устройство держится надёжно, но снимается легко, без лишних усилий.

Размер имеет значение

Ещё один нюанс, который проявляется уже в повседневном использовании — совместимость с разными габаритами iPhone.

С крупными моделями вроде iPhone 17 Pro Max и версий Plus повербанк ощущается наиболее органично. Он хорошо ложится на заднюю крышку, не нарушает баланс и не создаёт ощущения, что к смартфону «прикрутили лишний кирпич». Связка выглядит аккуратно, держать её в руке удобно, пользоваться экраном — без дискомфорта.

А вот с другими моделями ситуация иная. В версиях Pro и базовых iPhone MagFlow PB773 заметно выступает за габариты корпуса. Визуально это бросается в глаза, особенно сбоку, и баланс конструкции смещается вниз. Тем не менее на практике пользоваться таким набором всё равно можно: магнит держит уверенно, смартфон не норовит отвалиться, а в кармане куртки или сумке связка ведёт себя предсказуемо.

Проще говоря, чем больше iPhone, тем гармоничнее выглядит и ощущается этот повербанк. На базовых моделях он воспринимается скорее как вынужденный компромисс ради автономности, а не как идеальное дополнение к дизайну смартфона.

Qi2 25 Вт и другие особенности

Главная фишка UGREEN MagFlow PB773 — поддержка новой технологии беспроводной зарядки Qi2 25W. Как следует из названия, её максимальная мощность достигает 25 Вт. На фоне большинства магнитных повербанков с MagSafe, которые упираются в 15 Вт, разница ощущается сразу, особенно с новыми iPhone.

Qi2 25W поддерживают далеко не все устройства. Поэтому заряжать с максимальной мощностью 25 Вт получится только смартфоны серий iPhone 16 (кроме iPhone 16e) и iPhone 17 с iOS 26. Скорость зарядки более старых iPhone будет ограничена 15 Вт. Что касается Android-смартфонов, то тут список скуднее. Нужно смотреть характеристики конкретных моделей.

По кабелю через USB-C аккумулятор отдаёт до 30 Вт по Power Delivery — этого хватает не только для смартфонов, но и для планшета или другого крупного устройства.

Компромисс здесь один — ёмкость. Формально внутри заявлены 10 000 мА·ч, но реально доступно около 5 600 мА·ч. Обмана нет: это значение честно указано прямо на корпусе устройства и связано с особенностями преобразования энергии.

На практике такого объёма хватает, чтобы полностью зарядить iPhone 17 Pro и оставить небольшой запас для наушников или часов. Для рабочего дня или короткой поездки этого более чем достаточно, но для длительных путешествий без розетки запас стоит оценивать заранее.

Кстати, одновременно можно заряжать до трёх устройств: одно по беспроводу, второе по встроенному кабелю, а третье — по-комплектному USB-C. Естественно, мощность в этом случае распределяется между ними: по 15 Вт, если подпитывать два устройства и по 12,5 Вт — для зарядки трёх гаджетов.

С проводной зарядкой всё более-менее понятно, но остановимся на Qi2 25W. Если сравнивать UGREEN MagFlow PB773 с другими повербанками, мощность которых до 15 Вт, то разница заметна. Например, по Qi2 25W мой iPhone 17 Pro заряжается до 50% примерно за 35-40 минут, тогда как с 15-Вт зарядкой — почти час. Сам повербанк при этом остаётся слегка тёплым, смартфон тоже не превращается в «грелку».

Интересный момент: если подключить повербанк к розетке, им можно продолжать пользоваться по беспроводу. То есть он параллельно заряжает iPhone и пополняет собственный аккумулятор. Но в таком сценарии нагрев устройства уже более явный и заметный.

Полный цикл зарядки самого повербанка занимает около 2 часов, что для такой ёмкости и мощности выглядит вполне адекватно.

С безопасностью у UGREEN MagFlow PB773 всё в порядке. В конструкции используется теплопроводный силикон, металлическая пластина и система температурных датчиков, которые постоянно контролируют нагрев. Заявлено 13 уровней защиты — электроника автоматически регулирует мощность и предотвращает перегрев как самого повербанка, так и подключённого устройства. Плюс этот повербанк можно без проблем брать с собой в самолёт.

Стоит ли покупать UGREEN MagFlow PB773?

UGREEN MagFlow PB773 воспринимается как современный и продуманный повербанк без лишнего пафоса. В повседневном использовании он цепляет не сухими характеристиками, а деталями. Поддержка Qi2 с беспроводной зарядкой до 25 Вт, компактные габариты, встроенный USB-C кабель и небольшой информативный экран делают аксессуар удобным и понятным в реальной жизни.

Слабым местом остаётся ёмкость. Реальные 5 600 мАч по нынешним меркам могут оказаться ограничением. Для долгих поездок или нескольких дней без доступа к розетке такого запаса энергии может не хватить, этот момент важно учитывать заранее.

Зато в роли повербанка на каждый день MagFlow PB773 раскрывается особенно хорошо. Для пользователей iPhone, которым важна быстрая беспроводная зарядка в офисе или в дороге и минимум проводов, устройство выглядит сбалансированным и логичным выбором.