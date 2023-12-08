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Ubisoft назвала дату релиза Skull and Bones после шести переносов

Компания Ubisoft на церемонии награждения The Game Awards 2023 показала новый трейлер долгожданного проекта «Skull and Bones». Издатель также подтвердил дату релиза – 16 февраля 2024 года. Ранее игру переносили аж шесть раз.

Поклонники морских приключений уже могут оформить предварительный заказ стандартного издания за 50 долларов, а в скором времени станет доступна и эксклюзивная версия (Premium Edition), предоставляющая ранний доступ к игре за три дня до официального старта.

К тому же, с 15 по 18 декабря состоится эксклюзивный бета-тест игры на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, на который уже открыта регистрация на сайте Ubisoft.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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