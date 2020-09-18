«Убийцу Zoom» встроили в Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила ещё одну раннюю сборку ОС Windows 10, которая получила встроенную функцию видеоконференций Meet Now. Похоже, что в компании хотят потягаться с Zoom, который стал очень популярным за время пандемии.

Функция поддерживается на уровне системы, в кнопка для принятия вызова есть в области оповещений на панели задач. При этом нет нужны в авторизации на каких-либо сервисах, достаточно ссылки или кода доступа.

При этом, клиентскую часть выполняет Skype в виде приложения или веб-версии через браузер Edge. Но, как сказано выше, аккаунт Skype для работы не нужен. Самое интересное, что фунции вроде размытия фона или записи звонка присутствуют.

Предполагается, что Meet Now станет альтернативой Facebook Messenger, WhatsApp или Facetime. При этом отметим, что пока функция доступна в режиме закрытого бета-тестирования для участников программы раннего доступа.