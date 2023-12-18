ASUS ROG Phone 8 получит камеру с оптической стабилизацией изображения (OIS)

На прошлой неделе в Сети появились ключевые технические характеристики флагманов ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro, а сегодня ASUS рассказала о реализации важного аспекта в камере грядущих новинок, которого ранее не было в игровых смартфонах компании.

Вендор на своей страничке в Weibo опубликовал пост: «Беспокоитесь по поводу трясущихся рук во время съёмки видео? Серия ROG Phone 8 оснащена оптической стабилизацией изображения для решения этой проблемы». Сообщение сопровождается коротким видеотизером, который демонстрирует разницу в записи видео с рук при помощи системы оптической стабилизации изображения (OIS) и без неё:

Подробностей касательно установленных фотосенсоров, компания не раскрыла, но из ранней утечке стало известно, что ROG Phone 8 Pro получил главный датчик на 50 Мп Sony IMX890, телевик на 32 Мп с 3-кратным оптическим зумом и 13-мегапиксельный сверхширик, а фронтальная камера оснащена сенсором на 32 Мп. Более подробно о всех известных технических характеристиках ROG Phone 8 и 8 Pro мы писали в этом материале.

Полноценный анонс смартфонов серии ROG Phone 8 состоится 8 января 2024 года, но будет и вторая презентация в Китае.