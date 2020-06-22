У iPhone с iOS 14 расширятся возможности управления

Бен Гескин опубликовал в твиттере новые данные относительно свежеанонсированной операционной системы iOS 14. Судя по всему, он получил доступ к тестовой бета-версии для разработчиков и нашёл там новую функцию.

#iOS14 Back Tap: Double or triple tap the back of your iPhone to perform some actions quickly 😯 pic.twitter.com/HIsvnHusKz — Ben Geskin (@BenGeskin) June 22, 2020

Судя по всему, новая система позволит смартфону выполнять какие-либо действия, просто постукивая пальцем по его задней панели. Для этого, скорее всего, используется акселерометр.

В списке настроек появился пункт «Обратное касание» (Back Tap), который позволяет задавать реакцию устройства на двойное и тройное постукивание. В списке уже есть показ уведомлений, запуск Siri, создание скриншотов, регулировка громкости и прочее. Пока что там нет возможности задавать конкретное приложение и реакцию на него, но, вероятно, в будущем такая опция появится.

Отметим, что такая функция уже есть на некоторых смартфонах с Android. Например, подобное было реализовано на ASUS Zenfone 2, однако там это сделали отдельным приложением. А в Android 11 это будет доступно по умолчанию. Похоже, что системы уже идут вровень.

Самое интересное, что в рамках вчерашней презентации об этом не сказали. Видимо, эта функция находится на ранних стадиях разработки и пока может работать некорректно.