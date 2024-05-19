Twitter окончательно отказался от своего домена

Илон Маск объявил, что социальная сеть окончательно отказалась от домена Twitter в пользу X.com. Теперь сайт будет открывать все ссылки через домен “X”, а “Twitter” будет использоваться только для перенаправления старых ссылок.

Кроме того, Маск отметил, что этот шаг является частью более широкой стратегии ребрендинга и интеграции дополнительных функций на платформе. Пользователи могут ожидать улучшенного интерфейса и новых возможностей, которые будут постепенно внедряться в ближайшие месяцы.