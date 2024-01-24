Х разрешила пользователям с iOS входить в соцсеть без пароля

Социальная сеть Х (Twitter) добавила владельцам устройств на iOS возможность входить в аккаунты без пароля. Вместо него пользователи могут использовать Passkeys, то есть авторизовываться с помощью Touch ID или Face ID. Правда такой способ входа пока актуален только в США.

«Ключ доступа — это новый, простой в использовании и безопасный способ входа в вашу учетную запись. Ключи доступа более безопасны, чем традиционные пароли, поскольку они генерируются вашим устройством индивидуально для каждой учетной записи» администрация социальной сети Х

Passkey — это метод авторизации, разработанный FIDO Alliance, который используют Apple, Google и Microsoft. Он позволяет входить в учетные записи и приложения, используя криптографический ключ вместо пароля.