Twitch заполонили полуголые девушки в надувных бассейнах — всё дело в новых правилах платформы

На сервисе Twitch недавно обновились правила поведения и внешнего вида стримеров. Так, в частности, им запрещено демонстрировать гениталии и носить прозрачную одежду, а также обнажаться — частично или полностью.

Но есть исключение — если стримы ведутся с пляжей или из бассейнов. Однако размер бассейна никак не лимитирован, потому многие девушки из числа блогеров и стримеров купили надувные бассейны или переносные ванны, установили их в комнатах и начали вести трансляции.

Отметим, что это явление уже получило своё название — жанр называется Hot Tub и он набирает популярность на Twitch. Несмотря на то, что явной обнажёнки там нет, видео порой бывает довольно откровенным. Нередки случаи, когда одном бассейне собираются несколько полуголых блогерш. Само собой, за донаты можно получить и дополнительное зрелище.

Самое забавное здесь, что стримы в стиле Hot Tub не блокируются. Также они появляются в качестве рекомендаций на главной странице. А их популярность настольно высока, что на них появились пародии с участием мужчин и виртуальных персонажей.

Пока неясно, будет ли платформа и дальше ужесточать правила в этом плане. Есть подозрение, что этого не произойдёт.