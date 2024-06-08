YouTube тестирует новый дизайн веб-версии, который похож на Twitch

Некоторые владельцы Premium-подписки на YouTube стали участниками тестирования нового дизайна веб-версии видеохостинга. Оно продлится до 1 июля.

Ключевым нововведением является то, что информация о видео, включая описание, количество просмотров и лайков, а также комментарии, теперь находится в правом верхнем углу экрана. Под видеоплеером расположился увеличенный блок с рекомендациями других видеороликов. Такой интерфейс очень сильно напоминает Twitch.

Представители YouTube отмечают, что обновление предполагает улучшение пользовательского опыта, упрощение поиска контента и расширение функционала комментирования видеороликов.

Напомним, впервые о новом интерфейсе YouTube стало известно еще весной, тогда он уже вызвал негативные отзывы пользователей и был временно отменен, но тесты продолжились.