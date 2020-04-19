Facebook представила конкурента Twitch

Самоизоляция продолжается, а это значит, что занимать себя чем-то интересным нужно еще какое-то время. Видимо, это стало одной из причин, почему именно сейчас социальная сеть Facebook представила свой вариант стриминга игр для геймеров – Facebook Gaming. Что самое важное – этот сервис уже точно сможет составить конкуренцию Twitch, YouTube, а также Mixer.

С помощью данного сервиса, стримить стало легче, причем делается это сразу же в одну из самых популярных социальных сетей – Facebook, где вполне хватает аудитории данного направления. По данным статистики, из 2,5 млрд. пользователей Facebook, почти 700 млн. изо дня в день интересуются играми.

Не удивительно, что такая аудитория уж точно увидит то, чем вы занимаетесь в период вынужденного отдыха. Если верить словам Фиджи Симо – игры стали приоритетом для Facebook, так как способны объединить в сообщество всех тех, кто интересуется данной темой.

Кстати, данное приложение уже доступно для скачивания в каталоге Google Play. А вот обладателям iPhone придется немного подождать. Когда произойдет выход приложения под iOS – неизвестно, ведь для этого нужно одобрение Apple. Также стоит отметить, что сейчас в приложении полностью отсутствует реклама. Монетизация происходит исключительно за счет комиссии от донатов.