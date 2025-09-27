В Twitch появилась перемотка прямых трансляций | The GEEK
В Twitch появилась перемотка прямых трансляций

Пока функция доступна некоторым пользователям и только в веб-версии.

Разработчики Twitch начали тестирование новой функции — перемотки прямых трансляций. Пока нововведение доступно лишь некоторым пользователям. Об этом сообщила компания.

На данный момент перематывать трансляции могут только подписчики Twitch Turbo и платные подписчики каналов, и только в веб-версии платформы. В будущем разработчики планируют открыть эту возможность для всех пользователей и на всех устройствах.

Ограниченный запуск связан с необходимостью защиты от пропуска рекламы. Кроме того, перемотка не будет работать на каналах диджеев из-за авторских прав.

Стримерам нужно будет самим включать функции перемотки и паузы в настройках. На данный момент доступ к этой опции есть только у компаньонов и партнеров Twitch.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

