Rambler отозвал иск к Twitch без выплаты 180 млрд рублей

Вся эта странная история про иск Rambler Group к стриминговому сервису Twitch наконец-то завершилась. Представители Twitch сообщили, что Рамблер отозвал иск. Выплачивать никакие компенсации сервис не стал.

Вся ситуация закрутилась из-за того, что Twitch провел несколько трансляции матчей Английской премьер-лиги по футболу. Так они нарушили эксклюзивные права видеосервиса Okko Спорт, который являются частью компании Rambler Group.

Представители Рамблера потребовали не только выплаты компенсации в размере 180 млрд рублей, но и заблокировать весь Twitch на территории России.