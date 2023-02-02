Запущен бесконечный сериал, создаваемый нейросетями

Похоже, скоро нейросети смогут заменить многих людей. Так, на платформе Twitch запущена трансляция сериала-ситкома Nothing, Forever. Примечательно, что он полностью создаётся нейросетями — реплики пишет ChatGPT, изображения генерирует DALL-E, также используются сети Stable Diffusion и Azure Cognitive Services.

Один из эпизодов:

Сериал создаётся постоянно и в автоматическом режиме, потому у него хватает недостатков. Персонажи могут невпопад отвечать, плохо шутить или вовсе перестают реагировать. Однако иногда попадаются удачные шутки.

Сам сериал можно посмотреть здесь. Авторы называют проект «шоу ни о чём», которое никогда не остановится.

По словам автора идеи, он не планирует останавливаться на Nothing, Forever. В будущем он хочет создать бесконечные ИИ-сериалы, которые смогут конкурировать с блокбастерами от Netflix и других платформ.