Facebook запускает свой аналог Stadia, причём бесплатный

Мода на свои стриминговые сервисы расширяется. Уже есть Google Stadia, Amazon Luna, а теперь ещё и свой вариант от Facebook. Интересно, что он бесплатный.

Руководит проектом разработчик Crash Bandicoot и Jak & Daxter Джейсон Рубин. Как отмечается, новинка будет обеспечивать на первых порах лишь бесплатные мобильные игры.

В рамках тестирования предлагаются Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale и WWE SuperCard. В будущем ожидается появление и AAA-проектов.

Сервис Facebook Gaming доступен на Android, о его появлении на iOS не сообщается.