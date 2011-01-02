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Новости

Facebook запускает свой аналог Stadia, причём бесплатный

Мода на свои стриминговые сервисы расширяется. Уже есть Google Stadia, Amazon Luna, а теперь ещё и свой вариант от Facebook. Интересно, что он бесплатный.

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Руководит проектом разработчик Crash Bandicoot и Jak & Daxter Джейсон Рубин. Как отмечается, новинка будет обеспечивать на первых порах лишь бесплатные мобильные игры.

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В рамках тестирования предлагаются Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale и WWE SuperCard. В будущем ожидается появление и AAA-проектов.

Сервис Facebook Gaming доступен на Android, о его появлении на iOS не сообщается.

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Источник:
Facebook
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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