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Турецкие аккаунты PSN больше нельзя создать в PS4 или PS5

Фото аватара
Вадим Майков 27 июля 2023 в 14:14

Турецкие аккаунты PlayStation Network (PSN) больше нельзя создать на консолях PlayStation, независимо от модели (PS4 или PS5) и используемой почты («Яндекс», «Mail» или Gmail).

Причины этой ошибки неясны и могут быть связаны как с действиями российских провайдеров, так и с ограничениями со стороны Sony, компании, которая управляет PSN.

В настоящее время, чтобы создать новый турецкий аккаунт, пользователи должны использовать браузер на компьютере или телефоне и подключиться через виртуальную частную сеть (VPN). Это позволяет обойти ограничения и успешно создать аккаунт.

Однако, использование VPN может нести определенные риски и нарушать условия использования PSN, поэтому пользователи должны быть особенно осторожны.

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Источник:
Telegram (канал Йети)

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