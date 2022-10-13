В DNS появились в продаже видеокарты GeForce RTX 4090

Этим утром в магазине DNS начались продажи новых видеокарт GeForce RTX 4090, хотя новинки очень быстро закончились. Были представлены модели, включая GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC и MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO, ценник стартовал от 139 999 рублей.

Таким образом, цена была чуть выше европейской. Там стоимость составляет 949 евро (~120 000 рублей).

Как отмечается, в магазине DNS карты продавали по полной предоплате. При этом есть варианты и на «Яндекс Маркете», но цены на карты там выше, чем в DNS.

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