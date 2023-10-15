Трехлетние флагманы серии Honor 30 могут обновиться до HarmonyOS 4.0

Huawei выпустила неожиданное обновление до HarmonyOS 4.0 для трехлетних флагманов серии Honor 30. Стоит отметить, что это не финальная версия, но любой желающий может установить публичную бету.

Обновление распространяется по воздуху и может быть установлено на следующие модели:

Honor 30;

Honor 30 Pro;

Honor 30 Pro+;

Honor V30;

Honor V30 Pro;

Honor Play 4 Pro.

Пользователи, которые уже опробовали HarmonyOS 4.0, отмечают более плавную работу интерфейса.

Сама Huawei сообщает о повышении плавности работы на 20% и увеличении автономности устройства на полчаса.