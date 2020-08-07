Трамп подписал указ о запрете TikTok в США

Дональд Трамп подписал указы, которые запретят в США пользоваться TikTok, WeChat и всеми продуктами китайской компании ByteDance. Изменения вступят в силу через 45 дней.

WeChat собирает множество личной и конфиденциальной информации о пользователях. Такой сбор данных может быть предоставлен коммунистической партии Китая. Дональд Трамп

Кроме того, президент США добавил, что WeChat может собирать информацию с граждан США, которые посещают США.

TikTok могут использовать для дезинформации в пользу коммунистической партии Китая. В США должны принять серьёзные меры против TikTok для защиты национальной безопасности. Дональд Трамп

Сама ByteDance (компания владеющая TikTok) отрицает обвинения в свой адрес. По их словам, данные граждан США хранятся в самой стране с резервной копией в Сингапуре, а дата-центры для обработки информации расположены за пределами Китая и никак не могут попасть под китайское законодательство.

Эксперты заявили, что действующие в Китае законы, могут обязать местные компании передавать данные в Пекин. Ответных действий пока от представителей TikTok не было.