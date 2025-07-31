Вышел трейлер хоррора «Заклятие 4: Последние обряды»

Warner Bros. выпустила трейлер фильма «Заклятие 4: Последние обряды» (The Conjuring: Last Rites). Он завершит историю исследователей паранормальных явлений Эда (Патрик Уилсон) и Лоррейн Уоррен (Вера Фармига).

На этот раз им предстоит столкнуться со зловещими силами в доме семейства Смерл. По сюжету, Эд и Лоррейн берутся за, возможно, самый тревожный случай в своей практике. Они пытаются помочь семье, которая после переезда сталкивается с проявлениями демонической активности, превращающей их жизнь в настоящий кошмар.

Создатели фильма заявляют, что на этом история героев в основной серии «Заклятия» будет завершена.

Режиссером картины выступил Майкл Чавес, который ранее работал над фильмами «вселенной «Заклятия». В нее, помимо одноименных фильмов, входят «Проклятие Аннабель» (2014), его приквел «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» (2017), спин-офф «Проклятие монахини» (2018), триквел «Проклятие Аннабель 3» (2019) и сиквел спин-оффа «Проклятие монахини 2» (2023).

Премьера фильма «Заклятие 4: Последние обряды» состоится уже 5 сентября 2025 года.