Топовая версия нового MacBook Pro 13 поддерживает 87-ваттную зарядку
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Топовая версия нового MacBook Pro 13 поддерживает 87-ваттную зарядку

На днях Apple презентовала очередное обновление 13-дюймовых MacBook Pro. В зависимости от конфигурации они имеют разные процессоры. Более доступные модели используют процессоры Intel Core i5 8-го поколения, а топовые модели задействуют Intel Core i5 10-го поколения. Но есть одно весомое различие между ноутбуками.

Все новые MacBook Pro 13 комплектуются зарядным устройством мощностью 61 Вт. Но как оказалось, флагманские версии с технической стороны могут поддерживать зарядку мощностью 87 Вт, что гораздо быстрее скажется на его подзарядке.

  • Macbook Pro 2020 87w

Однако бежать в магазин за новой зарядкой не нужно. Ноутбук будет также заряжаться на мощности 61 Вт, так как ограничения задействованы на программном уровне. Поэтому нет никакого смысла в приобретении нового блока. Почему Apple заблокировала такую возможность, остаётся загадкой.

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