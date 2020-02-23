Apple выпустила 13-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой

Apple анонсировала обновленную линейку 13-дюймовых MacBook Pro. В них нет клавиатуры с механизмом «бабочка» и появилась физическая кнопка Escape.

Базовая комплектация MacBook Pro 13 2020 года оснащена процессором Intel Core i5 восьмого поколения с частотой 1,4 ГГц. Топовая версия имеет Core i5 десятого поколения с частотой 2,0 ГГц. На выбор пользователя доступны модификации памяти от 8/256 ГБ до 32 ГБ ОЗУ и SSD на 4 ТБ.

На смену раздражающему механизму «бабочка» пришли «ножницы». Кроме того, появилась физическая кнопка Escape и сканер отпечатков пальцев Touch ID.

Стоимость MacBook Pro 13 2020 года начинается от $1299 (около 97 тысяч рублей). Самая топовая версия обойдётся в $3599, или 270 000 рублей.