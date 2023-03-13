Тонкий Xiaomi Civi 3 получит измененный корпус и будет представлен в апреле

Популярный инсайдер Digital Chat Station рассказал новые подробности о грядущем Xiaomi Civi 3. По его словам дизайн станет более интересным и необычным, а толщина и вес будут по-прежнему стремиться к «легкости и невесомости».

Сообщается, что у смартфона будет аналогичная сдвоенная фронтальная камера с датчиками 32 Мп. Такой своеобразный Dynamic island. Основная камера будет тройная, главным модулем послужит 54-мегапиксельный IMX800.

По слухам, Xiaomi Civi 3 получит процессор Dimensity 8200, а представлен будет уже в апреле. Ждем.