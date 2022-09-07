Первые тесты Ryzen 7000 показали наличие слабого iGPU

В сети появились первые тесты встроенного графического ядра процессоров Ryzen 7000. И ускорители оказались довольно слабыми.

В тесте Geekbench флагманский Ryzen 9 7950X набирает порядка 8200 баллов, что чуть меньше, чем результаты Vega 8. При это графика 7950X построена на архитектуре RDNA 2, но имеет всего 128 потоковых процессоров. Для сравнения, у Vega 8 есть 512 потоковых процессоров при почти той же частоте.

Отметим, то тестирование проводилось с оперативной памятью с частотой 3600 МГц, то есть при увеличении частоты до 5600-6400 МГц результат будет немного лучше.

Этот показатель существенно уступает уровню Radeon 680M в Ryzen 6800U. С другой стороны, этого хватит для вывода изображения на экран, а играть на такой конфигурации вряд ли кто-то будет.

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