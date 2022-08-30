AMD представила новые процессоры Ryzen 7000

Компания AMD официально представила новые десктопные процессоры Ryzen 7000, которые скоро выйдут на рынок. Пока что речь идёт о четырёх моделях: Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X.

Спецификации выглядят так:

Ryzen 9 7950X: 16 ядер, частота 4,5-5,7 ГГц, 64 МБ L3-кеша, 170 Вт TDP, цена — $699;

Ryzen 9 7900X: 12 ядер, частота 4,7-5,6 ГГц, 64 МБ L3-кеша, 170 Вт TDP, цена — $549;

Ryzen 7 7700X: 8 ядер, частота 4,5-5,4 ГГц, 32 МБ L3-кеша, 105 Вт TDP, цена — $399;

Ryzen 5 7600X: 6 ядер, частота 4,7-5,3 ГГц, 32 МБ L3-кеша, 105 Вт TDP, цена — $299.

Новые процессоры получат архитектуру Zen 4, которая обеспечивает прирост удельной производительности на такт на уровне 13%. Также увеличилась тактовая частота, которая составляет до 5,7 ГГц.

Утверждается, что топовая модель Ryzen 9 7950X в среднем на 40% быстрее прошлого флагмана Ryzen 9 5950X в приложениях для создания контента и на 21% в играх на разрешении 1080p. Также процессор, как утверждается, быстрее Intel Core i9-12900K на 49% и 9% в приложениях и играх соответственно.

Продажи стартуют 27 сентября. В этот день выйдут материнские платы под сокет AM5 на чипсетах X670 и X670E (Extreme).

Также в компании сообщили о новых видеокартах на архитектуре RDNA 3. Эти карты оснащены графическим чипами, которые выполнены по техпроцессу 5 нм и будут состоять из нескольких кристаллов. Утверждается, что карты будут на 50% быстрее существующих моделей Radeon RX 6000. Их пока не показали в работе.

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