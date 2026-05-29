Vivaldi 8.0 для Android и iOS получил новые функции интерфейса | The GEEK
Новости

Vivaldi 8.0 для Android и iOS получил новые функции интерфейса

На Android появились Accordion Tabs и встроенное открытие PDF, а пользователи iOS получили настройку для более чистого вида клавиатуры.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:11
Vivaldi 8.0 для Android и iOS получил новые функции интерфейса

Vivaldi выпустил обновление мобильного браузера до версии 8.0 для Android и iOS. Разработчики сделали интерфейс чище и добавили несколько функций для работы с вкладками и документами.

Главное нововведение на Android — Accordion Tabs. Это новый способ отображения двухуровневых групп вкладок: активная группа может разворачиваться и сворачиваться, не перегружая панель вкладок.

Включить режим можно в настройках браузера: «Настройки» → «Вкладки» → «Группировка вкладок» → Accordion Tabs.

Также Vivaldi для Android получил встроенный PDF-ридер. Теперь PDF-файлы открываются прямо во вкладках браузера, а не во внешних приложениях.

На iOS появилась возможность скрыть Keyboard Accessory View — верхнюю строку над клавиатурой с автозаполнением и подсказками. По умолчанию она включена, но её можно отключить в разделе «Настройки» → «Внешний вид и тема».

Vivaldi 8.0 уже доступен пользователям мобильных устройств, ранее обновление получила десктопная версия браузера.

Обсудить

Главное по теме

Новости Вышел браузер Vivaldi 8.0 с большим обновлением интерфейса

Обновление делает браузер визуально цельнее, но сохраняет главный принцип Vivaldi.
Новости Вышел Vivaldi 7.9 на iOS и Android с двухуровневыми вкладками Новости Дайджест 1: Telegram без интернета, ИИ под запретом и Cyberpunk за $7 млн

Похожие материалы

Firefox Firefox перестал вылетать на процессорах Intel 13-го и 14-го поколений

Ошибка вызывала сбои браузера на системах с чипами Intel 13-го и 14-го поколений, а работа над решением заняла…

 Firefox Mozilla готовит крупный редизайн Firefox под кодовым названием Project Nova

В браузере обновят вкладки, цветовую палитру, иконки, настройки приватности и вернут компактный режим интерфейса.

 Edge Браузер Edge получил большое обновление Copilot с анализом вкладок и ИИ

Microsoft сделала из Edge полноценный ИИ-браузер с Copilot внутри.

 App Store Apple удалила браузер «Луна» из App Store без объяснения причин

Российский браузер «Луна» стал недоступен в App Store. Причины удаления приложения пока не раскрываются.

Скидки и подборки

Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽

Последние новости

Яндекс обновил Алису AI: умный шопинг, анимация фото и работа с деталями Инсайдер показал iPhone 18 Pro во всех цветах В Россию приехали кнопочные телефоны Acer для цифрового детокса RayNeo выпустила первые AR-очки с Dolby Vision и «IMAX-эффектом» Microsoft представила SkillOpt и AI Engineer Coach для вайбкодинга Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Яндекс ТВ Станции MiniLED: премиум, который наступает на пятки старшей Pro

    Обзоры

  2. Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

    Обзоры

  3. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  6. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры
Смотреть все обзоры