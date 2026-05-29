Vivaldi 8.0 для Android и iOS получил новые функции интерфейса

Vivaldi выпустил обновление мобильного браузера до версии 8.0 для Android и iOS. Разработчики сделали интерфейс чище и добавили несколько функций для работы с вкладками и документами.

Главное нововведение на Android — Accordion Tabs. Это новый способ отображения двухуровневых групп вкладок: активная группа может разворачиваться и сворачиваться, не перегружая панель вкладок.

Включить режим можно в настройках браузера: «Настройки» → «Вкладки» → «Группировка вкладок» → Accordion Tabs.

Также Vivaldi для Android получил встроенный PDF-ридер. Теперь PDF-файлы открываются прямо во вкладках браузера, а не во внешних приложениях.

На iOS появилась возможность скрыть Keyboard Accessory View — верхнюю строку над клавиатурой с автозаполнением и подсказками. По умолчанию она включена, но её можно отключить в разделе «Настройки» → «Внешний вид и тема».

Vivaldi 8.0 уже доступен пользователям мобильных устройств, ранее обновление получила десктопная версия браузера.