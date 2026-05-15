Honda показала новый Accord в киберпанк-стиле с гибридным мотором

Honda показала дизайн нового Accord. Модель получила более резкий и футуристичный облик, который сама компания связывает с киберпанк-эстетикой.

Технические характеристики нового Honda Accord пока не раскрываются. Известно только, что автомобиль получит гибридную силовую установку. В Honda заявляют, что она должна стать одной из самых эффективных в мире.

Продажи нового Accord планируют запустить в 2027–2028 годах. Более подробную информацию о модели компания должна раскрыть ближе к старту производства.

Одновременно Honda пересмотрела стратегию электрификации. Компания отказалась от идеи полного перехода на электромобили, признав такую цель нереалистичной в текущих условиях рынка.

Вместо этого Honda сосредоточится на развитии гибридных моделей. Новый Accord станет одним из автомобилей, которые должны закрепить обновлённый курс бренда.