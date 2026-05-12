Новый кроссовер TENET T4L запущен в производство в России

Семейный автомобиль создан с учетом российских дорожных и климатических условий эксплуатации.
Редакция The GEEK сегодня в 12:47
В России на площадке холдинга «АГР» в Калуге запустили полный цикл производства нового кроссовера TENET T4L. Выход автомобиля анонсировали в конце апреля.

Производитель подчеркивает, что TENET T4L адаптирован под российские условия с учетом климата и состояния дорог. Днище и скрытые полости покрыты воском, применяются антигравийные и шумоизоляционные материалы для снижения влияния внешней среды.

Отдельное внимание уделили так называемому «зимнему пакету». Есть дистанционный запуск двигателя, прогрев салона, подогрев сидений спереди и сзади, обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Под капотом стоит 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с., работающий в паре с роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Подробнее о кроссовере TENET T4L читайте в отдельном материале.

