Устройство с модельным номером M2561B1 появилось в сертификационных базах Тайваня и Сингапура.
Редакция The GEEK сегодня в 09:45
Xiaomi готовит к выходу Smart Band 11

Xiaomi, вероятно, готовит новый фитнес-браслет для международного рынка. В базах регуляторов Тайваня NCC и Сингапура IMDA появилось устройство с модельным номером M2561B1.

В документах гаджет указан просто как Smart Band, без коммерческого названия. Однако номер модели указывает на связь с будущей линейкой Xiaomi Smart Band 11.

Для сравнения, Xiaomi уже использовала номера M2551B1 и M2553B1 для обычной и NFC-версии Smart Band 10 Pro. Поэтому новое устройство M2561B1 может относиться к серии Smart Band 11.

По одной из версий, речь может идти о Xiaomi Smart Band 11 Active, но сертификационные документы этого пока не подтверждают.

Технические характеристики браслета пока не раскрыты. Обычно появление устройства в сертификационных базах означает, что производитель готовится к релизу за пределами Китая.

Актуальная серия Smart Band делает ставку на мониторинг пульса, сна, тренировок, длительное время работы и доступную цену. От следующего поколения можно ожидать улучшения точности датчиков, автономности и программных функций.

Официально Xiaomi пока не анонсировала Smart Band 11 и не раскрывала сроки выхода устройства.

