RayNeo выпустила первые AR-очки с Dolby Vision и «IMAX-эффектом»

Бренд RayNeo, связанный с TCL, представил новую серию AR-очков GT. Главной моделью стала RayNeo GT Max — первые потребительские AR-очки с поддержкой Dolby Vision.

Устройство получило поле зрения 59 градусов. Для сравнения, у многих AR-очков этот показатель находится в районе 45 градусов. По оценке RayNeo, увеличенный угол обзора даёт примерно на 86% больше видимой площади.

Компания описывает картинку как виртуальный экран диагональю 267 дюймов на расстоянии около шести метров. За изображение отвечает новая оптическая система Peacock Optical Engine 3.0 Max и двухслойная Micro OLED-панель.

RayNeo также добавила режим Pure Cinema Mode. Он должен сохранять более естественную цветопередачу без чрезмерного усиления насыщенности.

Для работы Dolby Vision понадобится отдельный блок Magic Box 2 Dolby Vision Edition. RayNeo также заявила партнёрства с Youku, Tencent Video, iQIYI и Bilibili для доступа к контенту.

Внутри GT Max установлены два специализированных чипа: Vision 4000 отвечает за обработку изображения, а Zone 360 — за пространственные вычисления. Очки поддерживают режим следования за движением головы, фиксацию изображения в пространстве и стабилизацию картинки.

Звук настроен совместно с Bang & Olufsen. В очках используются увеличенные динамики, а пространственное аудио с отслеживанием головы меняет направление звука в зависимости от положения виртуального экрана.

Вес RayNeo GT Max составляет 78 граммов. Очки поддерживают установку рецептурных линз и выпускаются в размерах S, M и L.

Также представлена более доступная версия RayNeo GT. Она весит 68 граммов, получила поле зрения 46 градусов и сохранила двухчиповую систему со spatial-режимами.

Цены в Китае:

RayNeo GT Max — 2599 юаней, около $385

RayNeo GT — 1899 юаней, около $280

Magic Box 2 Dolby Vision Edition — 999 юаней, около $150

Первые поставки начнутся 30 мая.