RayNeo выпустила первые AR-очки с Dolby Vision и «IMAX-эффектом» | The GEEK
Новости

RayNeo выпустила первые AR-очки с Dolby Vision и «IMAX-эффектом»

Модель получила поддержку Dolby Vision, поле зрения 59 градусов и пространственный звук с настройкой Bang & Olufsen.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:54
RayNeo выпустила первые AR-очки с Dolby Vision и «IMAX-эффектом»

Бренд RayNeo, связанный с TCL, представил новую серию AR-очков GT. Главной моделью стала RayNeo GT Max — первые потребительские AR-очки с поддержкой Dolby Vision.

Устройство получило поле зрения 59 градусов. Для сравнения, у многих AR-очков этот показатель находится в районе 45 градусов. По оценке RayNeo, увеличенный угол обзора даёт примерно на 86% больше видимой площади.

Компания описывает картинку как виртуальный экран диагональю 267 дюймов на расстоянии около шести метров. За изображение отвечает новая оптическая система Peacock Optical Engine 3.0 Max и двухслойная Micro OLED-панель.

rayneo-gt-max_2

RayNeo также добавила режим Pure Cinema Mode. Он должен сохранять более естественную цветопередачу без чрезмерного усиления насыщенности.

Для работы Dolby Vision понадобится отдельный блок Magic Box 2 Dolby Vision Edition. RayNeo также заявила партнёрства с Youku, Tencent Video, iQIYI и Bilibili для доступа к контенту.

Внутри GT Max установлены два специализированных чипа: Vision 4000 отвечает за обработку изображения, а Zone 360 — за пространственные вычисления. Очки поддерживают режим следования за движением головы, фиксацию изображения в пространстве и стабилизацию картинки.

rayneo-gt-max_3
rayneo-gt-max_4

Звук настроен совместно с Bang & Olufsen. В очках используются увеличенные динамики, а пространственное аудио с отслеживанием головы меняет направление звука в зависимости от положения виртуального экрана.

Вес RayNeo GT Max составляет 78 граммов. Очки поддерживают установку рецептурных линз и выпускаются в размерах S, M и L.

Также представлена более доступная версия RayNeo GT. Она весит 68 граммов, получила поле зрения 46 градусов и сохранила двухчиповую систему со spatial-режимами.

Цены в Китае:

  • RayNeo GT Max — 2599 юаней, около $385
  • RayNeo GT — 1899 юаней, около $280
  • Magic Box 2 Dolby Vision Edition — 999 юаней, около $150

Первые поставки начнутся 30 мая.

Обсудить

Главное по теме

Новости Bloomberg: Nothing разрабатывает умные очки с ИИ

Выход устройства ожидается в следующем году.
Обзоры Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе Новости Xiaomi выпустила умные аудиоочки с автономностью до 11 дней за $87

Похожие материалы

Gemini Google хочет совместно с Ray-Ban выпустить смарт-очки с ИИ Gemini

Но мешает другая американская корпорация

Скидки и подборки

Лучшие компактные планшеты 2026: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽

Последние новости

Microsoft представила SkillOpt и AI Engineer Coach для вайбкодинга Telegram тестирует новые инструменты оформления сообщений 5G в России могут запустить уже летом 2026 года Складной iPhone Ultra раскрыл производитель чехлов Steam Deck OLED подорожала на $300, но её всё равно раскупили за сутки Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Huawei MatePad Mini: первый взгляд на планшет тоньше собственного стилуса

    Обзоры

  2. Обзор iQOO 15R: честный субфлагман или просто крепкий середняк?

    Обзоры

  3. Обзор Realme 16 5G: тонкий, живучий, с зеркалом. Баловство или гениальная идея?

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  5. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  6. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры
Смотреть все обзоры