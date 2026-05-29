Яндекс обновил Алису AI: умный шопинг, анимация фото и работа с деталями

Яндекс представил майские обновления Алисы AI. Сервис получил новые инструменты для работы с изображениями и улучшенный ИИ-поиск товаров.
Редакция The GEEK сегодня в 17:25
Яндекс рассказал о новых функциях Алисы AI, которые появились в мае. Обновления затронули работу с изображениями, анимацией и встроенным ИИ-агентом для поиска товаров.  

Одной из главных новинок стала возможность удалять фон с фотографий прямо внутри интерфейса Алисы AI. Для этого достаточно открыть раздел «Оживи фото», выбрать режим редактирования и попросить ассистента убрать фон. Готовое изображение можно сохранить в PNG с прозрачностью.  

Также сервис научился работать не со всей фотографией целиком, а с её отдельными участками. Пользователь может выделить нужный фрагмент изображения или текста, после чего Алиса AI будет отвечать только по выбранной области. Функция доступна даже без авторизации.  

В «Студии» Алисы AI объединили редактирование и анимацию изображений. После обработки фотографии теперь можно сразу перейти к созданию мини-видео без повторной загрузки файла.  

Обновился и ИИ-агент «Найти дешевле». Теперь он умеет искать товары не только по ссылкам, но и по обычному текстовому запросу с названием модели. Кроме того, рядом с ценой появились подсказки вроде «Ниже рынка» или «ОК-цена», а пользователи получили возможность выбирать регион поиска. 

