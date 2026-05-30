Разряженный смартфон стал источником тревоги для россиян

Почти половина россиян испытывает тревогу или стресс, когда смартфон разряжается. К такому выводу пришли аналитики сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд» после опроса жителей крупнейших городов России.

Согласно исследованию, 26% опрошенных переживают из-за риска пропустить важную информацию или сообщения, а ещё 24% признаются, что испытывают панику из-за потери связи и ощущения потери контроля над ситуацией.

Более 80% респондентов хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда телефон полностью разряжался вдали от зарядки. Для 37% это оборачивалось проблемами с доступом к банковским приложениям, такси или навигатору. Почти треть опрошенных из-за этого пропускали сообщения в мессенджерах или теряли доступ к привычным сервисам.

Многие начинают переживать ещё до полной разрядки смартфона. Треть пользователей нервничает, когда заряд падает до 20%, а каждый пятый — при уровне ниже 10%. При этом 15% россиян признались, что не готовы оставаться без телефона даже дольше минуты.

Из-за страха остаться без связи пользователи меняют повседневные привычки. Около 80% хотя бы раз заходили в кафе или ресторан только ради зарядки телефона, а 18% делают так регулярно.

При этом личные пауэрбанки есть только у 29% опрошенных. Многие не хотят носить дополнительное устройство или следить за его зарядкой. Поэтому сервисами аренды внешних аккумуляторов пользовались уже почти две трети респондентов.